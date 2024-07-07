Москва, 7 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Москве двухлетний ребёнок погиб, выпав из окна 11-го этажа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

РИА Новости

«На Союзном проспекте с высоты 11 этажа выпал двухгодовалый ребенок. Мальчик скончался. В произошедшем разбирается столичная прокуратура», — написала Ярославская в Telegram-канале.

Вместе с этим она сообщила, что на Ставропольской улице Москвы из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. На данный момент за его жизнь борются врачи, уточнила Ярославская.

Омбудсмен вместе с тем призвала родителей не оставлять без присмотра детей в местах с открытым окном. Ярославская отметила, что москитная сетка не является защитой от падения детей.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга четырёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и чудом остался жив. По информации правоохранительных органов, мать ребёнка ненадолго оставила его одного в комнате. В это время малыш пошёл на кухню за печеньем, где выпал из открытого окна.

Руководитель Академии безопасности семейный психолог Ольга Бочкова в интервью ИА Регнум призвала родителей маленьких детей устанавливать на окна специальные ограничители. Это касается детей до восьми лет. Не стоит полагаться на обещания маленького ребёнка о том, что он не будет забираться на подоконник.