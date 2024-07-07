Липецк, 7 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В отношении старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна, осуждённого за госизмену и терроризм, может быть возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным источника, во время выступления в ходе судебного заседания Иоанн осудил Вооружённые силы РФ и власти России. Это может стать поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела. На этот раз по части 2 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Как сообщало ИА Регнум, трое братьев Ащеуловых были приговорены к лишению свободы на срок от 17 до 17,5 года. Согласно обвинительному заключению, они собирались вступить в легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего приняли совместное решение вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать на стороне противника. Приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова вынес 3 июля Второй Западный окружной военный суд.

В 2014 году органы опеки изъяли из семьи священника Ащеулова девятерых детей и поместили в местную больницу. Детей забрали после многочисленных сообщений соседей и работников школы о том, что они голодают и пропускают занятия. Ащеулова заподозрили в жестоком обращении, но после проверок всех детей вернули в семью.