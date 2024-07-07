Москва, 7 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Иран намерен присоединиться к Соглашению о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.

Илья Питалев/РИА Новости

«Успешная деятельность МАК в регионе и мире привлекла внимание и других соседних государств, выразивших намерение присоединиться к Соглашению о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, среди которых Иран. Возможно, скоро у нас будет на несколько государств больше», — сказал он.

По его словам, МАК, накопив знания и опыт в сфере сертификации воздушных судов, планирует расширять свою деятельность, невзирая на политические сложности. Сторчевой отметил, что в качестве новых форматов взаимодействия с государствами региона следует рассмотреть создание на базе МАК региональной организации по сертификации для государств — членов ЕЭК, БРИКС и ШОС.

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 1991 году подписали руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Грузия вышла из соглашения одновременно с прекращением членства в СНГ в 2009 году, Украина — в 2021 году. С момента основания МАК пока не было прецедентов, когда новое государство собиралось бы вступить в организацию.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш заявлял, что представители России и Ирана подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации. Уточняется, что эти соглашения позволят обслуживать воздушные суда зарубежного производства, состоящие на балансе российских авиакомпаний.

Российская компания «Аэрофлот» тогда же впервые отправила свой самолёт в Иран на техническое обслуживание. Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 «Аэрофлота» прибыл в Тегеран 5 апреля.