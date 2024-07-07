Москва, 7 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Конфликт с участием мигранта и отца ребёнка-инвалида произошёл в городе Нижневартовске в Югре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах происшествия, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Отмечается, что мальчика с инвалидностью избил подросток, после чего отец ребёнка-инвалида встретил семью обидчика на улице и решил узнать, что стало поводом для конфликта.

«С ними оказался мигрант, который сожительствует с сестрой вышеуказанного подростка. Мигрант избил многодетного отца», — говорится в сообщении.

Пострадавшая семья обратилась в полицию и позже пожаловалась на бездействие правоохранителей. Следственные органы организовали проверку по статье о халатности.

Как сообщало ИА Регнум, Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на детскую площадку в подмосковном Лосино-Петровском. Жители города пожаловались на мигрантов, которые 5 июня прогнали с детской площадки местных жителей и избили одну из матерей.