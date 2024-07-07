Будапешт, 7 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуться» в ожидании её дальнейших действий. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении.

Estonian Foreign Ministry

Подводя итоги первой недели председательства Венгрии в Совете ЕС, Сийярто отметил, что действия Будапешта в ближайшие шесть месяцев будут миротворческими. По его словам, этому не помешают нападки на премьер-министра страны Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и Москву.

«Миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», — сказал Сийярто на видео, размещённом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Всем стало ясно, что венгерское правительство намерено помочь Европе вырваться из удушающего военного кризиса, длящегося больше двух лет. А критика исходит от тех, кто постоянно углублял этот кризис поставками оружия, фантазиями об отправке воинского контингента и слухами о применении ядерного оружия, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве. Он заявил, что на следующей неделе запланировал «такие же неожиданные» встречи.

В Евросоюзе выразили недовольство встречей Орбана с Путиным. По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, такие действия подрывают единство ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель в своих заявлениях подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не получал мандата от содружества на визит в Москву.

Сийярто после этого напомнил, что Орбан руководит правительством суверенной страны. Он заявил, что в Будапеште не будут отвечать на критику в адрес премьера из-за его визита в Россию. Сам Орбан пояснил, что действует в интересах своей страны и всего мира.