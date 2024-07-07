Алушта, Крым, 7 июля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Ремонт магистрального газопровода под Алуштой, который пострадал из-за пожара, займёт от семи до десяти дней, сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в своём Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«ГУП РК «Черноморнефтегаз» приступили к выполнению ремонтных работ — сформированы ремонтные бригады, организовывается доставка необходимых строительных материалов», — заявил он.

По данным Воронкина, на сегодняшний день без газоснабжения остаются 14 населённых пунктов Алушты. Временно газоснабжение потребителей приостановили в населённых пунктах Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя-Кутузовка, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Отмечается, что происшествие на газопроводе не повлияло на работу детсадов и детских лагерей. Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием, а значит могут обходиться без газа.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. По данным МЧС, причиной произошедшего стала авария на сетях. Общая площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар потушили.

В Волгограде на насосной станции 6 июля произошёл взрыв газа. В результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.