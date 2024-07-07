Тегеран, 7 июля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. На эскадренном миноносце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива, произошла авария, пострадали несколько человек, передаёт агентство Fars.

AP/TASS

«На иранском фрегате Sahand класса Mouj произошла авария недалеко от ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной аварии стала «неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата».

По данным Fars, в результате происшествия несколько человек пострадали, они госпитализированы.

Как передавало ИА Регнум, в Чёрном море на торговом судне, шедшем под флагом Того, 20 сентября 2023 года прогремел взрыв. Судно на момент взрыва находилось поблизости от дунайского рукава Сулина. На борту находились 12 членов экипажа.

В сентябре 2022 года корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море. Инцидент произошёл примерно в 46 км к северо-востоку от порта Констанца. Корабль из-за сильного ветра не смог уклониться от мины.