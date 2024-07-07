Ниамей, 7 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. На первом саммите Альянса государств Сахеля (АСГ) председателем конфедерации был избран на один год временный президент Мали Ассими Гоита, сообщает портал ActuNiger.

HADAMA DIAKITE/ЕРА/ТАСС Ассими Гоита

В рамках саммита было условлено, что первая сессия парламентов стран конфедерации пройдёт в Буркина-Фасо. Вместе с этим страны конфедерации приняли решение создать инвестиционный банк и учредить стабилизационный фонд АСГ.

Отмечается, что второй саммит планируется провести в следующем году.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера приняли решение сформировать конфедерацию государств Сахеля. Уточнялось, что это решение было принято по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Так, по итогам саммита было принято заявление, в котором говорится, что страны решили сделать ещё один шаг к большей интеграции. С этой целью они заключили договор о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

В африканском регионе Сахеле расположены 12 стран.

В середине марта власти Нигера разорвали соглашение с США, позволявшее американским военным находиться на территории западноафриканской страны. Представитель новых нигерских властей пояснил, что это решение принято после нарушения Вашингтоном дипломатического протокола.

В июне Соединённые Штаты Америки официально начали вывод своих войск из Нигера. Как сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну.