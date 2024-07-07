Киев, 7 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Депутат Верховный рады Артём Дмитрук призвал правоохранительные органы Украины наказать радикального активиста Демьяна Ганула, который избил одесского фитнес-тренера за высказывания в адрес ВСУ. Об этом сообщает 7 июля издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Ганул, который был одним из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, избил тренера по фитнесу после того, как тот грубо высказался в адрес одного из бойцов ВСУ. После этого Ганул сделал фото с окровавленным мужчиной.

«Сам по себе поступок тренера, безусловно, заслуживает осуждения. Но последующие события только усугубили ситуацию», — привело издание слова Дмитрука.

По словам парламентария, Ганул признался в своём преступлении в соцсетях. Кроме того, он распространил в Сети скриншоты с «антиукраинскими» высказываниями тренера. Прежде тренер не делал подобных заявлений в соцсетях, а писал только о своей семье и спорте, поэтому, считает нардеп, сообщения могли оставить люди, получившие доступ к его аккаунту.

Как сообщало ИА Регнум, после избиения одесского тренера посадили в микроавтобус военных. Ганул заявил, что мужчину забрали сотрудники военкомата, которые впоследствии вручили ему повестку и отправили на военно-врачебную комиссию.

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула, обвиняемого по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.