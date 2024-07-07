Москва, 7 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с участием мигрантов в Краснодарском крае, сообщила 7 июля пресс-служба СКР.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным следствия, ранее в соцсетях были опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки.

Отцы детей пытались договориться с мигрантами, чтобы площадки стали общими, однако последние перешли на оскорбления и началась массовая потасовка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Москве на Медынской улице произошла массовая драка со стрельбой. В конфликте участвовали 15 человек. Пострадали четверо мужчин. Полиция оперативно задержала семерых человек. Позднее стало известно, что драку устроили мигранты, их выдворят из России.

В Саратове в мае после массовой драки с участием подростков в отдел полиции доставили десятерых участников происшествия. Причиной инцидента стала конфликтная ситуация, возникшая между несовершеннолетними посетителями увеселительного мероприятия.