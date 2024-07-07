Палермо, Италия, 7 июля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия в ночь на 7 июля начал выпускать фонтаны лавы, столб пепла и дыма поднялся на высоту пяти километров, сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Кадр из видео

Сообщается, что активность вулкана сопровождается постоянными землетрясениями, которые зафиксированы на высоте 2,8 тыс. м.

Вместе с тем, угрозы городам, расположенным близ вулкана, это явление не предоставляет, уточняется в публикации. 6 июля из-за большого количества пепла пришлось на несколько часов закрывать аэропорт в городе Катания. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в апреле крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать дымовые кольца. Фото и видео колец дыма над Этной распространились в социальных сетях и прессе. Кольца состоят из смеси дыма, пара и газа и образуются благодаря достаточно редкому сочетанию быстрого выброса газа и формы жезла.

Вулкан Этна относится к опаснейшим вулканам Земли. Он является самым крупным и самым активным вулканом Европы и находится в списке наследия ЮНЕСКО с 2013 года.