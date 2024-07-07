Москва, 7 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков не стал давать прогнозов о том, когда отношения Москвы и Европы могут восстановиться.

Илья Питалев/ РИА Новости

«Трудно сказать. У меня не хватает фантазии на это», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, займёт ли этот процесс годы или десятилетия. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что отношения России и Европейского союза находятся в низшей точке.

При этом российский лидер отметил, что Москва воспринимает визит Орбана в РФ как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию конфликта на Украине.