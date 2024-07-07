Киев, 7 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Забор из колючей проволоки возвели на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

РИА Новости / А. Нагибин

Оно опубликовало видеозапись, на которой видны ограждения из проволоки вдоль берега реки, который принадлежит Украине.

«Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года на Украине была объявлена мобилизация. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну и стали вручать повестки в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также на улицах.

На Украине регулярно становится известно о попытках уклонистов покинуть страну, переплыв воды пограничной реки Тисы. Так, например, 6 июля четверо уклонистов были со стрельбой задержаны пограничниками. Они планировали переплыть реку на надувных кругах. Двое мужчин попробовали сбежать от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.

Ранее двое уклонистов с Украины утонули в реке Тисе при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела погибших были найдены пограничниками во время патрулирования украинско-румынской границы.