Украинский берег Тисы обнесли колючей проволокой
Киев, 7 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Забор из колючей проволоки возвели на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».
Оно опубликовало видеозапись, на которой видны ограждения из проволоки вдоль берега реки, который принадлежит Украине.
«Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой», — говорится в публикации.
Как передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года на Украине была объявлена мобилизация. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну и стали вручать повестки в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также на улицах.
На Украине регулярно становится известно о попытках уклонистов покинуть страну, переплыв воды пограничной реки Тисы. Так, например, 6 июля четверо уклонистов были со стрельбой задержаны пограничниками. Они планировали переплыть реку на надувных кругах. Двое мужчин попробовали сбежать от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.
Ранее двое уклонистов с Украины утонули в реке Тисе при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела погибших были найдены пограничниками во время патрулирования украинско-румынской границы.