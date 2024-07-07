Москва, 7 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Россия будет оценивать только конкретные действия руководства Украины и строить свою политику исходя из поставленных задач в рамках спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отвечая тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос об изменении риторики властей Украины в отношении переговоров с Россией, Лавров отметил, что киевский режим склонен делать прямо противоположные заявления, однако Россия будет оценивать только конкретные дела Киева.

«А то, что они [руководство киевского режима] ежедневно говорят, то есть такая пословица — про Емелю. Поэтому лучше на этом [пословице] не строить свою политику, а свои действия определять исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. При этом он отметил, что это должна быть не временная остановка или пауза, которую власти киевского режима могли бы использовать для восстановления своих сил и перегруппировки. До этого Путин перечислил условия, необходимые для прекращения огня. Так, согласно им, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх российских регионов.

Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что предложенный Россией план по урегулированию конфликта на Украине позволит одномоментно прекратить боевые действия и инициировать переговорный процесс. Глава государства отметил, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который, как подчеркнул Путин, возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.

Президент 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.