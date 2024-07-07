Москва, 7 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Факты, свидетельствующие об издевательствах киевского режима над мирным населением в Донбассе, были представлены Россией, однако СМИ США делали всё, чтобы не замечать эту правду. Об заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова информационному центру «Известия», когда те попросили её прокомментировать материал американской газеты The New York Times.

Алексей Даничев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Смешно наблюдать, как американские журналисты делают вид, будто ничего не знали об издевательствах над мирным населением Донбасса», — отметила Захарова.

По её словам, американские журналисты «внезапно» начали осознавать это, однако российская сторона и независимые журналисты не раз доносили об этом до мировой общественности. Она подчеркнула, что террористические акты, ведущиеся ежедневно на протяжении многих лет, являются открытыми фактами, однако издания США ни слова не говорят о происходящем.

Представитель МИД России считает, что американские СМИ действуют по определённым указаниям, которые им дают главные редакторы и соответствующие службы.

Американские медиа много лет создают искажённую картину происходящего, тем самым они поддерживают только позицию главы киевского режима Владимира Зеленского и самого киевского режима, резюмировала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля немецкий военный врач Каспар Гроссе во время диалога с американским изданием заявил, что иностранные наемники, действующие в составе вооружённых сил Украины (ВСУ), добивают российских безоружных и раненых солдат и хвастаются этим в социальных сетях. Он также рассказал, что ВСУ застрелили попросившего о медицинской помощи российского пленного.

Ранее военнослужащие ВС РФ ликвидировали в зоне спецоперации португальского наёмника Рико Чавеса, который казнил русского солдата, попавшего в плен.