Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 7 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцеговины, если Сараево при помощи вмешательства извне попытается забрать собственность республики. Об этом заявил президент Республики Сербской БиГ (РС БиГ) Милорад Додик, передаёт РИА Новости.

Nedim Grabovica/Global Look Press Милорад Додик

Он отметил, что Запад на протяжении десятилетий не скрывает своих намерений упразднить Республику Сербскую, умалив её значение и создав таким образом централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину.

«Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость», — добавил Додик.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая президент РС анонсировал предложение о мирном разделе БиГ. Он подчеркнул, что сербский народ больше не может жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде.

Ранее Додик допустил открытие консульства России в Республике Сербской в 2024 году, подчеркнув, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии. Он также поделился, что в настоящее время прорабатываются различные технические и логистические вопросы.