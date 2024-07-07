Додик назвал условие, при котором Республика Сербская объявит независимость
Додик: Республика Сербская отделится от БиГ, если та попытается её обокрасть
Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 7 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцеговины, если Сараево при помощи вмешательства извне попытается забрать собственность республики. Об этом заявил президент Республики Сербской БиГ (РС БиГ) Милорад Додик, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что Запад на протяжении десятилетий не скрывает своих намерений упразднить Республику Сербскую, умалив её значение и создав таким образом централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину.
«Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость», — добавил Додик.
Как передавало ИА Регнум, 23 мая президент РС анонсировал предложение о мирном разделе БиГ. Он подчеркнул, что сербский народ больше не может жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде.
Ранее Додик допустил открытие консульства России в Республике Сербской в 2024 году, подчеркнув, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии. Он также поделился, что в настоящее время прорабатываются различные технические и логистические вопросы.