Лавров заявил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию
Москва, 7 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, второй тур парламентских выборов, судя по всему, «задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять».
«Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — сказал дипломат в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Как передавало ИА Регнум, во Франции 30 июня прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.
Согласно подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящий блок президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» набрал 21,5% голосов.
Сегодня, 7 июля, во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание.