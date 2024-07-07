Москва, 7 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Alexis Sciard/Global Look Press

По его словам, второй тур парламентских выборов, судя по всему, «задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять».

«Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — сказал дипломат в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как передавало ИА Регнум, во Франции 30 июня прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящий блок президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» набрал 21,5% голосов.

Сегодня, 7 июля, во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание.