Воронеж, 7 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Подгоренском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с атакой украинского беспилотника, идёт эвакуация населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», — написал Гусев в Telegram-канале.

По информации губернатора, из-за атаки беспилотника в результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет, уточняет Гусев.

Он добавил, что в то же время организована эвакуация местных жителей в пункты временного размещения (ПВР), где работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 июля Гусев докладывал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Один из них упал в Подгоренском районе, после чего вспыхнул пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.

В ночь на 30 июня дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью четыре украинских беспилотника самолётного типа. Минобороны информировало об уничтожении 36 дронов ВСУ над шестью регионами.

25 июня на территории Ольховатского района Воронежской области был объявлен режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов. Взрывы произошли после атаки украинских беспилотников.