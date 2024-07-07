Москва, 7 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Печально наблюдать за ходом предвыборной кампании в США, заявил 7 июля глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если говорить серьёзно, конечно, печальное зрелище», — сказал Лавров на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Он добавил, что каждый может сделать выводы о том, как в США «всё оркеструется» и аранжируется, если посмотрит на президентскую кампанию — производное от так называемой американской демократии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что ему по-человечески жалко президента США Джо Байдена, потому что очень трудно понять, как он мыслит и двигается. Министр признался, что испытывает дискомфорт, когда ему приходится комментировать очередное заявление американского лидера.

В мае Лавров отмечал, что результаты предстоящих президентских выборов в США не изменят намерений Вашингтона нанести России стратегическое поражение, так как в этом заключается цель американского истеблишмента. По его словам, в России видят врага и республиканцы, и демократы, а остальное — уже нюансы.