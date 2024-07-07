Станица Ленинградская, Краснодарский край, 7 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской, начавшийся после атаки украинского беспилотника 6 июля, ликвидирован, сообщил 7 июля глава Павловского района Краснодарского края Роман Парахин в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств», — написал он.

Парахин также выразил благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля в Краснодарском крае киевские боевики атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате падения обломков беспилотников в двух станицах загорелись резервуары с топливом. Так, дрон боевиков киевского режима атаковал нефтехранилище в станице Ленинградской. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, минувшей ночью система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Воронежской области. В Подгоренском районе после падения одного из них вспыхнул пожар, начались взрывы. Губернатор Александр Гусев сообщил, что на юго-западе области введён режим ЧС. В населённом пункте перекрыли дорогу, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.