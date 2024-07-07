Москва, 7 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Певица Алсу подала в Савёловский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества с её супругом, предпринимателем Яном Абрамовым. Соответствующая об этом запись появилась в картотеке московских судов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алсу

Уточняется, что артистка обратилась в суд ещё 2 июля. Судебное заседание назначили на 26 июля. Супруг будет выступать по делу ответчиком.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Данное заявление было зарегистрировано 24 мая. Также известно, что у четы Абрамовых есть трое детей. Сообщается, что предположения о разводе Абрамовых делались давно. Этому в том числе способствовала и сама Алсу. Так, например, в 2023 году она заявила, что в её жизни наступили «стрессовые перемены».

Ранее заявление на расторжение брака с супругом Артёмом Чекалиным подавала блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек). Она тоже обратилась в мировой суд. Также сообщается, что Чекалины имеют троих детей.