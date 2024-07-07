Херсон, 7 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Распространение холеры с правобережья Днепра в Херсонскую область практически невозможно, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Потенциальные источники инфекции на левобережье находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС», — приводит слова главы области «Газета.Ru».

Вместе с этим губернатор заверил, что власти держат под контролем эпидемиологическую ситуацию в регионе. Сальдо пояснил, что распространение холеры с правобережья Днепра невозможно, так как практически полностью отсутствуют контакты между двумя берегами, а вглубь области не в состоянии проникнуть даже украинские диверсанты.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Роспотребнадзор отметил, что в связи с обострением ситуации в мире из-за вспышек холеры в марте и апреле были приняты необходимые меры по недопущению рисков распространения заболевания на территории России.

До этого в подполье сообщили, что в Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие. По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, преимущественно военные.

Ранее доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявлял, что ВСУ оставляют в зоне боевых действий тела погибших бойцов и это может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний, в частности холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита, сальмонеллёза, чесотки и болезни Боткина.