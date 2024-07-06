Москва, 6 июля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Последняя встреча литературной гостиной, организованной обществом «Знание», состоялась 6 июля на выставке «Россия» на ВДНХ. Гостем финального мероприятия стал актёр и кинорежиссёр Алексей Чадов, сообщили в пресс-службе организации.

Он обсудил с представителями разных поколений любимые произведения русской классики, театра и кино. Также Алексей Чадов поделился личным опытом и рассказал, как складывался его путь. Спикер рассказал о его кинокартине «Джон», работа над которой заняла два с половиной года.

Несмотря на то, что спикеры зачастую затрагивали серьёзные и сложные темы, спрос на такие обсуждения был. Как сообщил заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, литературная гостиная за месяц собрала около 1000 гостей.

«Мне кажется, любой разговор о литературе так или иначе превращается в размышление о самом себе, наверное, поэтому наши встречи вызвали такой интерес у молодых ребят», — добавил он.

Литературная гостиная — один из форматов просветительских мероприятий общества «Знание» на Выставке «Россия» в Москве. В рамках встреч с известными деятелями искусств РФ гости обсуждали творческие достижения нашей страны, посещали тематические встречи, спектакли и акустические концерты.

Российское общество «Знание» — генеральный партнёр образовательной программы Выставки «Россия». За девять месяцев реализации проекта в лекториях просветительской организации выступило более пяти тысяч спикеров.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.