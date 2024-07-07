Мадрид, 7 июля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. В Мадриде в возрасте 95 лет скончалась первая жена лидера революционного движения и руководителя Кубы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Об этом сообщил внук Мирты Фидель Антонио Кастро Смирнов.

Toronto Star/Global Look Press Фидель Кастро и Мирта Диас-Баларт

«Окружённая большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал Смирнов в соцсети X (бывшая Twitter).

Причину смерти Мирты Диас-Баларт её внук не сообщил.

Мирта Диас-Баларт родилась 30 сентября 1928 года и была дочерью мэра кубинского горда Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта. С Фиделем Кастро Диас-Баларт познакомилась во время учёбы в Гаванском университете. Кастро и Диас-Баларт поженились 11 октября 1948 года, провели медовый месяц в Нью-Йорке и развелись семь лет спустя в 1955 году. У пары был один сын Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт.

После развода с Кастро Диас-Баларт вышла замуж за Эмилио Нуньеса Бланко, сына бывшего посла Кубы в ООН Эмилио Нуньеса Портуондо. С 1959 года Диас-Баларт жила в Мадриде.