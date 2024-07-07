Москва, 7 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС России нанесли удары в районе железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, где располагался состав с военной техникой ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

По его словам, в ночь с 6 на 7 июля в 0:20 по московскому времени был слышен взрыв в Лозовой.

«Удар был нанесён в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами», — сказал Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ночью 7 июля российские военные нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, тем самым уничтожив место дислокации украинских военных. В результате удара также удалось уничтожить цистерны с ГСМ и поразить склад с БК.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ ударили по месту расположения иностранных наёмников в Черноморске, которые прибыли на место происшествия буквально за несколько часов до удара. В тот же день они поразили центр ВСУ под Одессой, где британцы обучали диверсантов-подводников.