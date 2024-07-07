Москва, 7 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. На старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна, осужденного за госизмену и терроризм, может быть заведено ещё одно уголовное дело, сообщили журналистам в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Иоанн выступая в суде с последним словом осуждал Вооруженные силы РФ и власти России.

Как сообщил источник ТАСС, выступление в судебном заседании с последним словом осужденного Ащеулова может послужить поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела против него, на этот раз по части 2 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий).

Как сообщало ИА Регнум, трое братьев Ащеуловых, собиравшихся вступить в ряды ВСУ, приговорены к лишению свободы на срок от 17 до 17,5 года. Приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова вынес 3 июля Второй Западный окружной военный суд.

Священник Ащеулов заявил, что его сыновья были послушными, неконфликтными, дружелюбными и любознательными детьми. По его словам, это лучшие из знакомых ему людей.

В 2014 году органы опеки изъяли из семьи священника Ащеулова девятерых детей и поместили в местную больницу. Детей забрали после многочисленных сообщений соседей и работников школы о том, что они голодают и пропускают занятия. Ащеулова заподозрили в жестоком обращении, но после проверок всех детей вернули в семью.