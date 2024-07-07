Барнаул, 7 июля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Крушение дельтаплана произошло у посёлка Центральный городского округа Барнаул в Алтайском крае. О происшествии сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дельтаплан

Мужчине-пилоту было 75 лет, при взлёте дельтаплан потерпел крушение.

«Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью», — добавили в прокуратуре.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на Ставрополье два человека погибли в результате крушения дельтаплана. Летательный аппарат упал около посёлка Мирного.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

19 мая вертолёт, в котором находился Эбрахим Раиси, потерпел жёсткую посадку возле границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что осложнило проведение поисковой операции.