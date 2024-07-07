Москва, 7 июля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. После громких уголовных дел в Минобороны РФ появились слухи об отъезде из России бывшего замминистра обороны Татьяны Шевцовой. Действительный государственный советник РФ 1-го класса опровергла разговоры о её выезде за границу.

kremlin.ru Татьяна Шевцова

При личной встрече с корреспондентом ТАСС 6 июля Шевцова пояснила, что никуда не уезжала и даже была у всех на виду, в Кремле.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары. Конечно, это всё — неправда», — заверила Татьяна Шевцова.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подписал 17 июня указ об освобождении от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова, а также заместителей Николая Панкова, Павла Попова и Татьяны Шевцовой.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл с ними встречу, поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.

Шевцова на посту замминистра обороны работала с мая 2010 года. Она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ.

Кадровые перестановки в Минобороны начались 12 мая, когда президент подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности министра и назначении его на пост секретаря Совбеза РФ. Одновременно глава государства внёс кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства, а 14 мая Белоусов был утверждён в этой должности.