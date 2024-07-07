Вашингтон, 7 июля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms (организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), имея ввиду защиту данных. Об этом он заявил 6 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Блокировка Whatsapp

Пользователи обсуждали утверждение о том, что сквозное шифрование в WhatsApp якобы позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса.

«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал Илон Маск в комментариях, аргументируя, что пользователи получают рекламу, связанную с темами обсуждений в чатах приложения.

Как сообщало ИА Регнум, любимым онлайн-сервисом россиян стал Telegram — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет. Однако значительная часть пользователей старше 30 лет все ещё отдает предпочтение WhatsApp. Привычные звонки осуществляются реже — абоненты стали тратить на них на 14% меньше минут, чем в 2023 году.

Неизвестная ошибка в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Android заблокировала пользователям возможность отправки в переписках отснятых ими видеороликов.