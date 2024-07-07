Луганск, 7 июля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. В Луганске 6 июля захоронили останки 20 российских военных, личности которых ещё устанавливаются. Церемония состоялась у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». Об этом написал Луганский Информационный Центр.

Луганский информационный центр Захоронение останков 20 неизвестных солдат

Останки бойцов обнаружили поисковики Ленинградской 90-й роты военной комендатуры ЛНР, которая прибыла от координационного центра по розыску без вести пропавших Минобороны РФ.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока пояснила, что у всех погребенных отобраны ДНК-материалы, ведутся работы по розыску их родных и близких. Она выразила надежду, что каждый захороненный обретёт своё имя, и семья будет знать, где покоится их герой.

По словам омбудсмена, погибшие — это те, кто пал в первых неравных боях в 2022–2023 годах.

Анна Сорока подчеркнула, что место захоронения выбрано неслучайно — на мемориальном комплексе покоится 171 защитник Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, обновлённый мемориал «Незаживающая рана Донбасса» был открыт в Луганске в ноябре 2023 года. Благоустройство нового кладбища выполнило Российское военно-историческое общество по просьбе властей ЛНР. На его территории установили 16-метровый обелиск с бронзовым ангелом. У входа стоит фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.

27 мая в ЛНР заявили об обнаружении останков свыше 1,2 тыс. жертв обстрелов ВСУ. Анна Сорока подчеркнула, что это количество рабочая группа обнаружила с 2021 года. К настоящему моменту идентифицировали более 55% останков. Работы продолжаются.

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