Алушта, Крым, 7 июля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Авария на газопроводе стала причиной возгорания на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Сотрудники МЧС и лесники контролируют периметр. Восстановительные работы начнутся после выгорания газа в трубах, добавил Крючков.

Он призвал жителей Крыма доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, на ликвидации пожара на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой в Крыму задействованы 90 специалистов и 26 единиц техники.

В 14 населённых пунктах Крыма остановили газоснабжение после повреждения магистрального газопровода.

Предварительно установлено, что возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров. Тушение продолжается. По заключению специалистов, произошло разгерметизирование подвесного моста газовой трубы.