Абуджа, 7 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. На всей территории Нигерии 6 июля из-за сбоя на электросети произошло отключение электроэнергии, сообщил руководитель отдела коммуникаций компании-электропоставщика Enugu Эмека Эзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сбой во всей электросистеме Нигерии произошёл в 15:09 по причине потери электроснабжения на юго-востоке страны. Подробности аварии, которая вывела из строя всю электросеть Нигерии, не раскрываются.

Представитель компании добавил, что ведутся восстановительные работы для подачи электроэнергии потребителям.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению ведущей в Африке компании по возобновляемым источникам энергии Lekela, для ослабления проблем в ЮАР с электроэнергией потребуются годы, так как склонность южноафриканского правительства к использованию для выработки электричества угля привела к краху производителей оборудования для ветровой и солнечной энергетики.