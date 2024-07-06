Вашингтон, 7 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Американский оскароносный кинопродюсер Джон Ландау известный по фильмам «Аватар», «Титаник», «Крепкий орешек», «Последний из Могикан» и многих других, а также работой с режиссёром Джеймсом Кэмероном скончался от онкологии. Ему было 63 года, написал журнал Variety.

variety.com Джон Ландау

Ландау родился в Нью-Йорке, в семье кинематографистов.

Продюсером фильмов стал довольно рано — в 29 лет. В историю киноиндустрии он вошёл в том числе благодаря Кэмерону, они вместе работали над «Титаником».

Их творческий союз продолжался до конца жизни Джона Ландау — они планировали выпустить ещё несколько «Аватаров».