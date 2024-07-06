Продюсер фильмов «Аватар» и «Титаник» Джон Ландау умер от рака в 63 года
Вашингтон, 7 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Американский оскароносный кинопродюсер Джон Ландау известный по фильмам «Аватар», «Титаник», «Крепкий орешек», «Последний из Могикан» и многих других, а также работой с режиссёром Джеймсом Кэмероном скончался от онкологии. Ему было 63 года, написал журнал Variety.
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Джон Ландау
Ландау родился в Нью-Йорке, в семье кинематографистов.
Продюсером фильмов стал довольно рано — в 29 лет. В историю киноиндустрии он вошёл в том числе благодаря Кэмерону, они вместе работали над «Титаником».
Их творческий союз продолжался до конца жизни Джона Ландау — они планировали выпустить ещё несколько «Аватаров».