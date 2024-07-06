Киев, 7 июля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Украина не против передачи России через другие страны своих идей по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», — заявил Подоляк.

Киевский политолог между тем уточнил, что не все страны подходят в качестве посредника. По его мнению, для этих целей не годятся те государства, лидеры которых «будут публично выходить и говорить достаточно банальные вещи».

Подоляк считает, что когда заявляют, что «мы за немедленное прекращение огня» — это значит, что страна не готова к миссии посредничества.

«Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа», — пояснил советник офиса Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, план президента России Владимира Путина сможет остановить конфликт на Украине. Об этом на своём Youtube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

Путин чётко обозначил условия прекращения огня, одним из которых является вывод войск вооружённых сил Украины из четырёх регионов РФ: Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Меркуриса, такая позиция непопулярна на Западе, но уже появляются сторонники.

По мнению Владимира Путина, Россия и Украина могли бы давно договориться, если бы украинскими военными командовали те люди, которые руководствовались бы интересами нации, а не интересами своих хозяев за океаном и в Европе.

Политики стран Запада не выходили на контакты с Кремлём по мирным инициативам по урегулированию конфликта на Украине, которые обозначил президент России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.