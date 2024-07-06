Калининград, 7 июля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Иван Шилов ИА REGNUM RQ-4B Global Hawk

По данным сервиса Flightradar24, в 22:19 мск дрон-разведчик с позывным FORTE16 кружил вблизи российского региона на высоте 17,1 км.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня над Чёрным морем почти в 250 км от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4. БПЛА с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы в Сигонелле в направлении Румынии.

Днём ранее, 4 июня, американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. Управлявшие дроном операторы могли намеренно отключить опознавательные транспондеры. У берегов Сочи также зафиксировали американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk 26 мая. Дрон-разведчик вылетел с военно-морской базы НАТО в Сигонелле.