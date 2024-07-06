Москва, 6 июля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Стало известно о смерти старшего брата советника главы офиса киевского режима Михаила Подоляка — Владимира Подоляка. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на чешский проект KIU.

Чешский проект KIU Владимир Подоляк

52-летний журналист, политолог Михаил Подоляк, который на данный момент считается едва ли не главным человеком в офисе Владимира Зеленского, не отрицал ранее, что его брат живёт в России.

Чешский проект, публикуя информацию о смерти Владимира Подоляка, подтвердил её фотографиями могилы.

На фото на могиле — мужчина в военной форме с различными наградами, в их числе отличительный знак за службу в российской военной разведке ГРУ. Дата смерти — 19 мая 2024 года. Под портретом указано, что это Подоляк Владимир Михайлович.

Издание утверждает, что 59-летний полковник был на пенсии. При этом опровергается информация, что Владимир Подоляк был якобы убит в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Подоляк в одном из стримов на своём канале в YouTube подтвердил, что его старший брат живёт в России. По его словам, родные принимали решение о месте своего жительства ещё во времена СССР. Кроме того, он отметил, что с родственниками из России не поддерживает связь и «не должен нести за них ответственность».

В то же время советник офиса Зеленского затруднился однозначно опровергнуть факт работы брата в ФСБ, КГБ и других силовых структурах.

Ранее бывший вице-премьер РФ Альфред Кох говорил, что брат Михаила Подоляка является полковником ФСБ и проживает в Москве.

Родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Соседка его родителей поделилась, что он испытывает неприязнь к украинским военным. По её словам, главком ВСУ называет украинцев «хитрыми и пронырливыми». Он регулярно связывается с родителями, проживающими во Владимире.

Брат главнокомандующего Олег Сырский признался, что уже много лет не общается с украинским родственником. Он уточнил, что даже не знает, где находится его брат, поскольку тот уехал на Украину много лет назад, там начал службу и там же её продолжает.