Дублин, 6 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Евросоюзу и США не хватает таких рациональных и сдержанных лидеров, как президент России Владимир Путин, заявил 6 июля ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

(сс) Администрация президента России

Он напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вернувшись со встречи в Москве, заявил, что Путин более чем на 100% рационален, дисциплинирован и сдержан.

«Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», — написал Боуз.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, на своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в столицу России для продолжения «мирной миссии». Политики обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

На следующий день венгерский премьер дал интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, в ходе которого назвал российского лидера суперрациональным человеком. По его словам, Путин невозмутим, очень осторожен, пунктуален и дисциплинирован. Премьер Венгрии назвал «настоящим вызовом» подготовиться к разговору с Путиным так, чтобы быть с ним на одном интеллектуальном и политическом уровне.

Также Орбан в интервью изданию объяснил свой визит в Москву интересами мира и своей страны. По его словам, он ищет самый короткий и самый быстрый путь урегулирования конфликта на Украине. Поиск этого решения Орбан назвал своей «христианской обязанностью» даже с учётом политических последствий для него на Западе.