Москва, 6 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Заявления Соединённых Штатов Америки о якобы несвободных и несправедливых выборах в Иране являются заготовкой, заявила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

Она напомнила, что подобное заявление американские власти делали ещё 1 июля, а сегодня эту «заготовку» процитировали СМИ, добавляя свои рассуждения об иранских выборах.

«Это изначально заявили и сейчас перепечатывают те же люди, которые после прошедших дебатов двух кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден», — отметила российский дипломат.

Захарова рекомендовала Вашингтону постараются разобраться сначала «со своей выборной катастрофой», а потом уже высказывать мнение об электоральной ситуации в мире.

Как передавало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%). После победы он назвал своих конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

С избранием Пезешкиана поздравили президенты России, Белоруссии, Сирии и Азербайджана — Владимир Путин, Александр Лукашенко, Башар Али-Асад и Ильхам Алиев соответственно.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.