Москва, 6 июля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера приняли решение сформировать конфедерацию государств Сахеля, сообщает 6 июля France presse (AFP), ссылаясь на заявление лидеров этих африканских стран.

РИА Новости

В материале уточняется, что это решение было принято по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Так, по итогам саммита было принято заявление, в котором говорится, что страны решили сделать ещё один шаг к большей интеграции. С этой целью они заключили договор о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

В африканском регионе Сахеле расположены 12 стран.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта власти Нигера разорвали соглашение с США, позволявшее американским военным находиться на территории западноафриканской страны. Представитель новых нигерских властей пояснил, что это решение принято после нарушения Вашингтоном дипломатического протокола.

В мае агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона информировало, что российские военные появились в столице Нигера Ниамее, на территории авиабазы, где размещаются военнослужащие из США. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти 1000 американских военных.

В июне Соединённые Штаты Америки официально начали вывод своих войск из Нигера. Как сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну.