Санкт-Петербург, 6 июля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла автомобильная авария с участием грузового автомобиля, сообщает 6 июля Telegram-канал «112».

Кадр из Телеграм-канала

В результате дорожной аварии грузовой автомобиль развернулся и загорелся.

«Автомагистраль полностью перекрыта. На место следуют экстренные службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сведений о пострадавших пока нет. На видео грузовой автомобиль с прицепом охвачен пламенем, в небо поднимается чёрный густой дым.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 5 июля в результате лобового столкновения на Кутузовском проспекте погиб мужчина, управлявший автомобилем Tesla. Две пассажирки столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

4 июля на 18-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелась «Газель» после ДТП с грузовиком. В результате два человека погибли, сгорев заживо.