Нью-Йорк, США, 6 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор в 2024 году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов, эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда. Об этом 6 июля пишет газета New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, в публикации говорится, что Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с О’Коннором и ещё двумя докторами в клинике Белого дома 17 января.

Помимо Каннарда и О’Коннора на встрече был кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность четвёртого участника установить не удалось.

Как передавало ИА Регнум, в феврале врач-терапевт Байдена заявлял, что глава Белого дома имеет ряд заболеваний. По заключению врача, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

Также президент США обременён спинным артритом и аллергическими проявлениями на коже. По словам врача, гастроэзофагеальный рефлюкс желудочно-кишечного тракта у Байдена проявляется в виде учащенного прочищения горла.

В 2023 году после обследования в заключении О’Коннора было указано, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности. Однако работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон утверждал, что часть сведений медработники «утаили». Врачи избегают честно говорить о здоровье президента, а отправленные им письма с просьбами провести Байдену когнитивный тест остались без реакции и ответных действий.

В июне работающие с Байденом люди рассказали об ухудшении его состояния. Так, по информации The Wall Street Journal, состояние и уровень вовлечённости президента Соединённых Штатов в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения.