Бишкек, 6 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Задержанные по подозрению в подготовке государственного переворота в Киргизии планировали осуществить его в День независимости страны 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

ГКНБ

«Указанные лица 31 августа вблизи города Бишкек планировали организовать проведение спортивных игр с целью концентрации большого количества молодёжи со всех регионов страны, в том числе заранее подготовленных деструктивно настроенных сил», — заявили в ГКНБ.

Там добавили, что на предполагаемых играх «в качестве провокаторов» должны были присутствовать лидеры оппозиции для призыва собравшихся к выдвижению в Бишкек.

По информации комитета, по пути следования планировалась организация массовых беспорядков с насилием, погромами, применением против правоохранителей огнестрельного оружия и уничтожением имущества для дальнейшей дестабилизации обстановки и последующего захвата власти.

Отмечается, что огнестрельное оружие планировались получить после захвата спортивно-стрелкового полигона.

По данным ГКНБ, подозреваемые с начала текущего года организовывали встречи с представителями криминалитета для дальнейшего использования «деструктивно настроенной молодёжи».

Как передавало ИА Регнум, 5 июля спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота в стране, обезвредив группу лиц, планировавших захватить власть насильственными методами. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек.

Вместе с этим спецслужбы Киргизии обвинили директора строительной компании и активиста Имамидина Ташова в попытке госпереворота. В отношении него было возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями.

6 июля стало известно, что у подозреваемых в подготовке госпереворота изъяли 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов. Силовики нашли и другие предметы, которые свидетельствовали о готовящемся перевороте. Так, например, были изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистская литература.