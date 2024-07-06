Москва, 6 июля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Пассажиры, летевшие из Новосибирска в Москву на самолёте авиакомпании S7, в который попала молния, были доставлены альтернативным воздушным судном. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Во время предполётного осмотра самолёта, который выполнял рейс S7 2504, передаёт агентство, были обнаружены следы электрического воздействия. После этого борт вывели из расписания и передали техническим специалистам для дальнейшего осмотра, в то время как пассажиров перевезли резервным воздушным судном, а в процессе полёта им были предложены прохладительные напитки.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля самолёт Airbus А320 из Самары благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, несмотря на сигнал об аварийной посадке из-за возможного разрушения пневматики шасси.

29 июня самолёт, прибывший из Тобольска в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Отмечается, что из-за произошедшего никто не пострадал.

Ранее в выполнявший рейс из Владивостока в Москву самолёт компании «Аэрофлот» ударила молния. В ходе произошедшего пассажиры воздушного судна услышали щелчок. Однако никаких последствий от удара молнии в самолёт не было.