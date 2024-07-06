Бухарест, 6 июля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Бригады, направленные на поиск обломков якобы российских дронов на территории Румынии, не смогли ничего обнаружить, поиски продолжатся ещё сутки, сообщило министерство обороны страны.

Global Look Press

«На уровне структур министерства национальной обороны был издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

По ранним заявлениям минобороны Румынии, на территории страны в декабре прошлого года находили обломки БПЛА, которые были похожи на российские. Также румынский МИД неоднократно передавал посольству России в Бухаресте ноту протеста, связанного с нарушением воздушного пространства страны.

В сентябре 2023 года в районе Плауру уезда Тулча были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата, который, по заявлению национальной обороны Румынии, использовали российские военнослужащие. Официальный представитель министерства обороны страны Константин Спыну отметил, что эти фрагменты, вероятно, принадлежат другому беспилотнику, так как это место обнаружения обломков находится довольно далеко от первого.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бухарест уведомил руководство НАТО о том, что на границе страны с Украиной обнаружили обломки беспилотника.

Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет оснований полагать, что инцидент с дроном в Румынии произошёл в результате «преднамеренной атаки со стороны России».