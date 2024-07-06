Экс-замглавы Минобороны Шевцова назвала слухами данные о её отъезде из РФ
Москва, 6 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Экс-замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своём отъезде из России, заявив, что находится в Москве.
«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать своё мастерство», — сказала Шевцова, слова которой приводит «Газета.Ru».
Также она назвала новости о своём отъезде из России слухами.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Шевцова якобы покинула РФ и находится во Франции.
Как передавало ИА Регнум, указ об освобождении первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, а также заместителей Николая Панкова, Павла Попова и Татьяны Шевцовойпрезидент Владимир Путин подписал 17 июня.
В этот же день глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл с ними встречу, на которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.
На посту замминистра обороны Татьяна Шевцова работала с мая 2010 года. Она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением Вооружённых сил России.