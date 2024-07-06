Москва, 6 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Экс-замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своём отъезде из России, заявив, что находится в Москве.

Михаил Климентьев/РИА Новости Татьяна Шевцова

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать своё мастерство», — сказала Шевцова, слова которой приводит «Газета.Ru».

Также она назвала новости о своём отъезде из России слухами.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Шевцова якобы покинула РФ и находится во Франции.

Как передавало ИА Регнум, указ об освобождении первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, а также заместителей Николая Панкова, Павла Попова и Татьяны Шевцовойпрезидент Владимир Путин подписал 17 июня.

В этот же день глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл с ними встречу, на которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.

На посту замминистра обороны Татьяна Шевцова работала с мая 2010 года. Она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением Вооружённых сил России.