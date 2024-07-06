Киев, 6 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. На Украине в Закарпатье пограничники со стрельбой задержали четырёх уклонистов, планировавших переплыть реку Тису на надувных кругах. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Sina Schuldt/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, вместе с уклонистами был задержан местный житель, сопровождавший их к реке и выдавший им надувные круги. По пути к Тисе их остановил пограничный отряд, но двое из мужчин попытались убежать от пограничников. Те, в свою очередь, совершили несколько предупредительных выстрелов, а также использовали для погони служебную собаку. В результате все уклонисты были задержаны.

Также стало известно, что они заплатили проводнику по 7–8 тысяч долларов.

Отмечается, что на данный момент пограничная служба пытается выяснить, кто является организатором схемы незаконной переправки людей через границу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня появились первые погибшие, которые скончались в результате минирования украинскими пограничниками берегов Тисы. Сообщается, что минировать территорию у реки стали в апреле, чтобы таким образом остановить бегство тех, кто уклоняется от армии.

15 июня на Украине сотрудники пограничной службы Украины со стрельбой задержали четырёх мужчин, попытавшихся пересечь границу с Венгрией.