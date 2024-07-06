Таллин, 6 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. На Украину доставили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности Mistral производства Франции. Об этом сообщило минобороны Эстонии.

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«Подтверждено. На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — написало эстонское военное ведомство в соцсети X (бывшая Twitter).

ЗРК Mistral является переносным комплексом, который предназначен для поражения низколетящих вертолётов и самолётов.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Пентагон сообщил, что в новый пакет помощи США Украине на сумму 2,35 миллиарда долларов вошли ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4 и другое оружие.

Ещё на 2,2 млрд долларов ВСУ получит ракеты к системам ПВО Patriot и NASAMS.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковотмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.