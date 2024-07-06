Москва, 6 июля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль «В кругу семьи» служит целям просветительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

РИА Новости / Алексей Никольский

«За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошёл в календарь значимых культурных событий и занял в нём особое место», — сообщил президент.

Он также отметил, что этот фестиваль активно способствует развитию кинематографа, а также просвещает аудиторию и знакомит зрителей с новыми фильмами, в основу сюжета которых легли такие вечные темы, как любовь, дружба, созидание, высокие нравственные и гуманистические идеалы, а также вопросы воспитания подрастающего поколения.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности и укрепление семейных ценностей общенациональной задачей страны. Он отметил, что семья всегда была и остаётся надёжной опорой для каждого человека. Лидер российского государства подчеркнул, что чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество и тем увереннее его будущее.