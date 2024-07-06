Будапешт, 6 июля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что именно президент России Владимир Путин ответил на его вопросы во время переговоров в Кремле.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Моей целью было задать вопросы напрямую. И, по сути, это было три вопроса», — сообщил Орбан.

Первый вопрос, который интересовал венгерского премьера, был о том, что российский лидер думает об имеющихся сценариях мирных переговоров по Украине. По словам Орбана, Путин заявил, что переговоров не может быть без участия обеих сторон.

«Так что чего бы они ни делали без него, значения это не имеет. Что вполне логично», — отметил премьер Венгрии.

Далее Орбан спросил о возможности прекращения огня до факта начала мирных переговоров, на что президент России ответил, что данный сценарий маловероятен, поскольку ВСУ могут воспользоваться этим в военном смысле.

Наконец, Орбан поинтересовался у Путина его видением архитектуры безопасности Европы. На это российский президент, как утверждает Орбан, ответил, что у Москвы имеется детальный план того, как могло бы развиваться взаимоотношение Запада и РФ.

Также премьер-министр Венгрии в интервью изданию анонсировал «неожиданные» встречи на следующей неделе. По его словам, на следующей неделе он проведёт несколько встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, на своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в столицу России для продолжения «мирной миссии». Президент РФ подчеркнул, что Орбан прибыл на переговоры как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр России.

По итогам переговоров венгерский премьер назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.