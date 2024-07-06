Москва, 6 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из страны. Об этом говорится на сайте правительства.

РИА Новости/Виталий Тимкив

Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 31 декабря текущего года. Отмечается, что решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

«Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию», — уточнили в правительстве.

Вместе с тем допускается вывоз риса и рисовой крупы за рубеж в качестве гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.

Как передавало ИА Регнум, ограничения на экспорт риса из России был введён 1 июля 2022 года.

Меры не распространялись на рис, который вывозится из страны в качестве припасов для обеспечения деятельности ВС России, находящихся на территориях иностранных государств.

А также для обеспечения работы российских организаций, находящихся в Байконуре (Казахстан) и на территории комплекса «Байконур», на архипелаге Шпицберген. Не коснётся запрет и риса, вывозимого физическими лицами для личного пользования.