Правительство продлило до конца года запрет на экспорт риса и рисовой крупы
Москва, 6 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из страны. Об этом говорится на сайте правительства.
Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 31 декабря текущего года. Отмечается, что решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.
«Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию», — уточнили в правительстве.
Вместе с тем допускается вывоз риса и рисовой крупы за рубеж в качестве гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.
Как передавало ИА Регнум, ограничения на экспорт риса из России был введён 1 июля 2022 года.
Меры не распространялись на рис, который вывозится из страны в качестве припасов для обеспечения деятельности ВС России, находящихся на территориях иностранных государств.
А также для обеспечения работы российских организаций, находящихся в Байконуре (Казахстан) и на территории комплекса «Байконур», на архипелаге Шпицберген. Не коснётся запрет и риса, вывозимого физическими лицами для личного пользования.